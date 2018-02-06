التقرير السنوي للمؤسسة على طاولة «الليبية للاستثمار»

المتوسط:

بمقر المؤسسة في طرابلس، اجتمعَ عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار خالد خليفة، ورئيس لجنة التدقيق والمراجعة، مع مدير إدارتي المالية والمراجعة.

وخلال الاجتماع، تمّ مناقشة الحسابات الختامية للمؤسسة الليبية للاستثمار لسنة 2017، ومناقشة التقرير السنوي للمؤسسة.

كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، على محمود، قد قام بزيارة ميدانية للمقرات الإدارية لكل من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وكذلك الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) إحدى الجهات التابعة للمؤسسة والمشرفة عليها.

وتأتي الزيارة بهدف متابعة وتقييم الأداء وسير العمل في هذه الجهات وفق توجهات المؤسسة الليبية للاستثمار وخططتها.

جديرٌ بالذكر، أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار عقدت اجتماعها العادي للعام الجاري برئاسة الدكتور على محمود، حيثٌ تناول الاجتماع بحث خطة العمل لهذا العام ومتابعة أداء الجهات التابعة للمؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية