التحدي يدخل أجواء «أبطال أفريقيا» من القاهرة اليوم

أكد مدرب فريق الكرة الأول بنادي التحدي وصالح رحيل وأن فريقه سيغادر اليوم إلى مصر؛ للدخول في معسكر قصير قبل مواجهة نظيره إدونا ستارز الغاني وضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا يوم 11 فبراير الجاري ذهابًا بملعب بترو سبورت، فيما ستكون مباراة العودة في 21 فبراير في غانا.

وقال رحيل في تصريحات صحفية: «الفريق خاض أمس مرانه الأخير، بملعب معهد المعلمين في بنغازي، ولم تشهد التدريبات أي غيابات، كما أن الاستعدادات كانت عادية ولم ننتدب لاعبين جددًا سوى التعاقد مع الهادي عمارة والحارس محمد التاورغي».

ويترأس بعثة الفريق التي ستغادر إلى مصر وخالد كوفي، وتضم 24 رياضيًّا وهم فتحي الطلحي ومحمد التاورغي والزبير الفيتوري وبوبكر بوعقيلة وطاهر البرعصي ومحمد العوامي ومحمد القماطي وعامر التاورغي وعلي الفيتوري وطه الشريف وعمر الفرجاني وأيمن أوريث وجمعة العبار ومحمود الخضري ومحمود الافي ومحمود الرملي ومحمود علي ومحمد المنصوري وخطاب النجار ومندر العمامي ومعتز العوامي ومخلص الماجري والهادي عمارة ومحسن الأوجلي».

وأضاف رحيل قائلاً: «سنخوض المواجهة مع بطل غانا بنفس التشكيلة التي خاضت الدوري، وسنراهن أيضًا على الشباب لتقديم أداء يليق بالتحدي والكرة الليبية».

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