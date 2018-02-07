مرشح إيطالي يدعو إلى مؤتمر سلام للأطراف الليبية في روما

المتوسط :

أفاد مرشح <<حركة خمس نجوم>> لرئاسة الوزراء الإيطالية في الانتخابات البرلمانية، “لويجي دي مايو”، أن على إيطاليا السعي للدعوة إلى مؤتمر للسلام في روما يضع الأطراف الليبية على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة.

وقال “دي مايو”، في مداخلة بإحدى جامعات روما ، أن عدم وجود حكومة توافق وطني واحدة معترف بها من قبل جميع الأطراف الليبية، فلن نتغنى بالنصر ، على حد تعبيره

و ثمن “دي مايو ” الدور الإيطالي في حل الأزمة الليبية، و محاولة تحقيق الاستقرار في تلك المنطقة .

وأشار “دي مايو” أن مجموعة إيني الإيطالية تتواجد في ليبيا منذ عقود، مايجعل للدولة الليبية في شمال أفريقيا أهمية استراتيجية كبيرة.

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