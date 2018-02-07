باريس يضرب سوشو برباعية ويصل لنصف نهائي كأس فرنسا

صعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لنصف نهائي بطولة كأس فرنسيا بعد فوزه، اليوم الثلاثاء، على مضيفه سوشو برباعية مقابل هدف.

تقدم أنخيل ديماريا للفريق الباريسي في الدقيقة الأولى من المباراة، قبل أن يعادل مارتين النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 13، وأضاف اديسون كافاني الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 27 لينهوا الشوط الأول متقدمين في النتيجة.

وعاد ديماريا وأكمل الهاتريك الخاص به في ظرف 5 دقائق من الشوط الثاني وبالتحديد في الدقائق 58 و62 ليرفع حصيلة فريقه لرباعية ويقضي على آمال سوشو في العودة في النتيجة.

ليصعد باريس لنصف نهائي كأس فرنسا، ويُواصل حُلم الثلاثية التاريخية، حيث يتصدر الدوري برصيد 62 نُقطة بفارق 11 عن مارسيليا أقرب مُلاحقيه، كما سيُواجه ريال مدريد في دور الـ16 لدوري الأبطال.

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