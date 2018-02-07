الاتحاد الأوروبي يطالب بإيجاد حل لأزمة نازحي تاورغاء

المتوسط :

طالب، الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بضرورة معالجة أزمة نازحي تاورغاء وذلك عقب تعثر تنفيذ اتفاق المصالحة مصراته –تاورغاء الذي عقده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأوضحت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي “كاثرين راي” أن ضمان العودة الآمنة لأهالي تاورغاء هو عنصر حاسم في عملية المصالحة الوطنية في ليبيا، جاء بيان الاتحاد الأوروبي بعد بيانات أخرى من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا بالخصوص.

الجدير بالذكر أن هناك عشرات العائلات من نازحي تاورغاء عالقين حتي الان في منطقة قرارة القطف الواقعة بين مدينتي بني وليد و تاورغاء وذلك بعد أن أغلقت أمامهم منافذ العبور إلى ديارهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية