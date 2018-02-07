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قصف إسرائيلي على مركز بحوث علمية قرب دمشق

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 قالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عدة انفجارات وقعت شمال العاصمة دمشق، جراء قصف إسرائيلي على مركز البحوث العملية في بلدة جمرايا، وإن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري، تصدت لتلك الصواريخ، ودمرت عددا منها قبل وصولها إلى أهدافها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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