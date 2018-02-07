ترامب يأمر بإجراء عرض عسكري لإظهار القوة العسكرية لواشنطن

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس، دونالد ترامب، أمر البنتاغون بتنظيم عرض عسكري لإظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، في قرار يسعى من خلاله أيضًا إلى إبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وترامب، الذي راودته فكرة تنظيم عرض عسكري في واشنطن، حتى قبل أدائه قسم اليمين رئيسا للولايات المتحدة مطلع العام الماضي، طلب رسميا من البنتاغون تنظيم استعراض عسكري، وقد بدأ بالفعل ضباط وزارة الدفاع بالتفكير في الموعد الأمثل لإجرائه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن "الرئيس ترامب يدعم بالكامل أفراد القوات المسلحة العظماء، الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على أمن بلادنا، وقد طلب من وزارة الدفاع النظر في تنظيم احتفال، يمكن خلاله لجميع الأمريكيين أن يعربوا فيه عن امتنانهم".

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