أندرويد نوجا يتفوّق على “مارشميلو”

المتوسط :

بناءً على آخر الإحصائيات التي شاركتها شركة قوقل، نجح نظام أندرويد نوجا في التفوّق على مارشميلو، أندرويد 6، وذلك بعدما وصلت حصّته إلى 28.5٪ بعد سنة ونصف تقريبًا منذ إطلاقه.

وتعمل 28.1٪ من أجهزة أندرويد بالإصدار السادس في الوقت الراهن، و28.5٪ منها بالإصدار السابع. كما شهدت حصّة الإصدار الثامن، أوريو، ارتفاعًا لتصل إلى 1.1٪ تقريبًا. أما أندرويد 5، فهو موجود على 24.6٪ تقريبًا من الأجهزة.

وتُمثّل تلك الأرقام تحسّن كبير في تبنّي الإصدارات الأخيرة من نظام أندرويد، فهي تعني أن أكثر من 80٪ من الأجهزة تعمل بإصدارات مضى على إطلاقها 3 إلى 4 سنوات.

واعتمدت قوقل في أندرويد أوريو على معمارية جديدة في نظام التشغيل حملت اسم Treble، تفصل مكوّنات النظام الأساسية لتُصبح الشركات قادرة على اعتماد تغييراتها وواجهاتها الخاصّة بسرعة أكبر. وهذا قد يعني أن السنوات القادمة ستشهد دعم إصدارات أندرويد الجديدة بصورة أسرع.

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