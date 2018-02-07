المؤسسة الوطنية للنفط تشارك في فعاليات المؤتمر العلمي للنفط والغاز في اجدابيا

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شارك وفد من المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات المؤتمر العلمي للنفط والغاز في دورته الثانية بمدينة اجدابيا الذي انطلقت فعالياته الإثنين الماضي تحت إشراف أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية فرع اجدابيا وبرعاية عدد من الشركات النفطية.

وترأس الوفد عضو مجلس الادارة للتصنيع والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات جادالله العوكلي، وصاحبه عضو لجنة الادارة بشركة الهروج فتحي عبدالسلام وأعضاء لجنة الادارة بشركة الخليج ونيس العيساوي وصلاح المنفي ، وعضو لجنة الادارة بشركة راس لانوف احمد عبدالله, بالإضافة الي مجموعه من المدراء العامون والمدراء والمستشارين والمهتمين من المؤسسة وشركاتها.

وشكر العوكلي فِي كلمته الافتتاحية بالمؤتمر باسم رئيس وأعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط اللجنة التحضيرية على دعوتهم للمؤسسة وشركاتها مؤكداً لهم حرص المؤسسة على دعم مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تهتم بشؤون النفط والغاز والطاقة، باعتبارها رافد مهم للاطلاع على آخر ما وصلت اليه الأبحاث والتقنيات. كما يشكل المؤتمر فرصة للقاء المختصين ومناقشة ودراسة ما يتعرض إليه قطاع النفط والغاز من تحديات وصعوبات، لعل أهمها الإغلاقات غير القانونية خلال السنوات الماضية، وما نتج عنها من أضرار عديده نتيجة للتآكل بالمعدات والأنابيب. ويعتبر معمل الغاز بميناء الزويتينة خير مثال على ذلك.

وتمنى عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط من الحضور نشر الوعي بين الناس عن مضار اقفال الحقول والموانئ وما تسببه من خسائر مادية تنعكس سلبا على اقتصاد الدولة وتعيق المؤسسة وشركاتها في تحقيق مستهدفاتها.

يشار إلى أن المؤسسة وشركاتها كانت لهم مشاركة فعالة في إثراء المؤتمر بأوراق علميه كثيرة ومميزة نالت اهتمام الحضور والمختصين.

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