أهالي تاورغاء بطبرق ينظمون وقفة احتجاجية بميدان الشهداء بالمدينة

نظم أهالي تاورغاء بطبرق، ومنظمات المجتمع المدني، وأعيان المدينة، وقفة احتجاجية بميدان الشهداء، للتنديد بمنع عودة الأهالي إلى مدينتهم باستخدام القوة المسلحة.

وطالب المحتجون في بيان لهم ألقي خلال الوقفة مجلس النواب بالقيام بواجباته الأخلاقية والقانونية، وبإرسال مذكرة لمنظمة الأمم المتحدة لتفعيل قرارها رقم ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين، القاضي بحماية المدنيين، وإحالة الجناة إلى محكمة الجنائية الدولية.

وحمل البيان المجلس الرئاسي مسؤولية تعثر عودة أهالي تاورغاء، باعتباره الراعي لاتفاق المصالحة، مؤكدين رفضهم استخدام قضية تاورغاء لتحقيق مكاسب سياسية.

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