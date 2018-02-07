خطوات بسيطة للتخفيف عن طفلك المصاب بالإنفلونزا

تصيب الأنفلونزا الجميع بلا استثناء، لكن يبقى الأمر أكثر تعقيدًا إذا ما كان طفلك هو المصاب، ومع ذلك هناك العديد من الأمور التي تستطيع القيام بها للتخفيف عن طفلك الصغير.

وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية للإسراع من عملية شفاء الطفل والتخفيف عنه، وفق «ويب طب».

التخفيف من سيلان الأنف

يمكنك التخفيف من سيلان الأنف المزعج عبر استخدام قطرات ملحية للأنف.

تنظيف الأنف من المخاط

في حال كان أنف الطفل مغلقاً بسبب المخاط المتصلب، قد تساعده إحدى الأمور التالية:

استخدام مرطبات الجو (Humidifier) أو عمل حمام دافئ للطفل، قد تساعد هذه الأمور الطفل كثيراً في التخلص من محتويات أنفه والشعور بالراحة.

تناول حساء الدجاج، إن هذه الوصفة التي لطالما سمعنا بها من جداتنا وأمهاتنا يبدو أنها مفيدة بالفعل، فقد أظهرت الأبحاث أن حساء الدجاج قد يكون له دور فعال في التخفيف من احتقان الأنف.

كحة الطفل

تعتبر الكحة أمرًا طبيعياً عندما يتواجد في الجسم ما قد يثير إزعاج رئتيك أو حلقك، وعادة تتلاشى الكحة دون الحاجة لأي تدخل طبي، ولكن هذا لا يمنع وجود بعض الحالات الطبية التي قد تحتاج منك انتباهاً خاصاً، مثل الأمور التالية:

مواجهة الطفل صعوبة في النوم ليلًا بسبب الكحة.

مواجهة الطفل مشاكل في التنفس.

التخفيف من التهاب الحلق

أحد أسباب التهاب الحلق هو المخاط الذي قد يتسلل لحلق الطفل مسببًا شعورًا مزعجًا، وفي مثل هذه الحالة قد ينفع القيام ببعض الأمور للتخفيف من الالتهاب الحاصل، مثل:

تناول الطفل للسوائل الدافئة أو الباردة.

الغرغرة بماء يحتوي على الملح.

إذا كان الطفل أكبر من عمر 5 سنوات، ربما يخفف من الالتهاب لديه القيام بمص حلوى صلبة أو بعض قطرات الحلق الطبية.

علاج وجع الطفل

قد تتسبب الإنفلونزا أو نزلة البرد لطفلك عمومًا ببعض الألم والوجع، والإنفلونزا بشكل خاص قد تتسبب للطفل بوجع عام في كافة أنحاء جسمه، وهنا قد ينصحك الطبيب بإعطاء الطفل الذي تجاوز عمره 6 أشهر أنواعاً معينة من الأدوية بوصفة طبية، تختلف فيها الجرعة تبعاً لعمر وحجم الطفل.

التعامل مع وجع أو التهاب الاذن

عندما تتراكم السوائل في جسم الطفل نتيجة الإصابة بالبرد أو الانفلونزا، قد يتسبب هذا لطفلك بوجع طفيف في الأذن، وهو أمر سوف يخفف منه قيامك بوضع قطعة قماش مبللة بماء دافئ على أذن الطفل.

الحمى

إذا كانت درجة حرارة الطفل تفوق 39 درجة، قد يكون الطفل مصاباً بالانفلونزا لا أكثر، وهنا ينصح بالقيام بالتالي:

إعطاء الطفل دواء بعد استشارة الطبيب.

جعل الطفل يرتدي طبقات خفيفة من الملابس مع إعطائه الكثير من السوائل، حسب «ويب طب».

التعامل مع الاسهال أو التقيؤ

من الشائع أن يرافق الانفلونزا إصابة الطفل بالاسهال أو التقيؤ، وهي أمور قد تتسبب للطفل بالجفاف، لذا ينصح بالقيام بالأمور التالية في هذه الحالة:

إعطاء الطفل محاليل خاصة ليشربها وبوصفة طبية.

جعل الطفل يتناول حساء ساخنًا، أو ماء، أو عصير مخلوط بالماء، ويعطى الطفل في البداية بضعة ملاعق صغيرة من المحلول أو الشراب (أياً كان نوعه) كل خمسة دقائق، ثم عندما يصبح الطفل قادرًا على بلع كميات أكبر دون تقيؤ، تستطيع إعطاء الطفل كميات أكبر تدريجيًا.

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