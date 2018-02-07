كأس ليبيا يستأنف.. الخميس

يتجدد الموعد الخميس مع مباراتين في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم في دور الـ64 بملعب الأكاديمية بجنزور يلتقي الشط مع زناته بإدارة الحكم عبدالحميد قشيرة والمساعدان مجدي كامل وعبدالله فركاش والحكم الرابع محمد القبضي والمراقب عبدالله البلسوس.

وعلى ملعب الزاوية سيجمع اللقاء أبي الأشهر مع المستقبل بإدارة الحكم محمد امبيص والمساعدين محمد سلامه ورياض الرويعي والحكم الرابع عبدالمنعم أبوسلوعه والمراقب مصطفى عبيد.

وشهدت النتائج في مجملها فوز التعاون على السلاوي 3/ 0 والنجمة على المجاهد 4 /0 والهلال على بنغازي الجديدة 2/ 0، وأهلي بنغازي على الخور 6 /1 والمدينة على التحرير 6 / 0، والشروق على اتحاد تاورغاء 1/ 0، والنصر زليتن على الهاني 4 / 0، والملعب الليبي على أساريا 2/ 1، والخمس على الوطن العربي 5 / 0، وشباب الجبل على صقور الخليج 1 /0، ودارنس على الصقور1/ 0، والأخضر على الأفريقي 1 / 0، والاتحاد المصراتي على هلال سبها 2 / 0، والمجد على المهدية 6 / 0، والمحلة على الجزيرة 3 / 0 ورفيق على الهداية 6 / 0، والوحدة على الشرطة 2 / 0، والترسانة على الإشعاع 1 / 0، ونجوم أجدابيا على السواحلي 9 / 0، والأندلس على النسور 2 / 0 ونجوم بنغازي على الأنوار 2 /1.

بهذا يكون تأهل رسميًا إلى دور الـ32 الصداقة، نجوم أجدابيا، الأهلي بنغازي، التعاون، الأخضر، دارنس، الأندلس، خليج سرت، شباب الجبل، النجمة، الهلال، نجوم بنغازي، الاتحاد، الملعب الليبي، الترسانة، الجمارك، المدينة، الخمس، الوحدة، أمل ترهونة، الاتحاد المصراتي، الشروق بالزنتان.

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