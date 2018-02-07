اللجنة العليا للاحتفالات تعلن عن برنامجها للاحتفال بالعيد السابع لثورة السابع عشر من فبراير

تحت شعار (مع بعض نبنوها) وضعت اللجنة العليا للاحتفالات في العاصمة طرابلس برنامجا عاما للاحتفال بالعيد السابع لثورة السابع عشر من فبراير، في الأيام 15-16-17 فبراير 2018.

يبدأ الاحتفال يوم الخميس 15 فبراير بـ”كرنفال ليبيا”، على تمام الرابعة مساء، بمشاركة حركة الكشافة والمرشدات، وإيقاد شعلة الثورة، ورفع راية ليبيا بميدان الشهداء، كما يقام حفل فني نهاية اليوم ببحيرة السرايا الحمراء، تحييه فرقة المالوف والموشحات، للفنان الراحل حسن عريبي.

وتستمر الاحتفالية يوم الجمعة، حيث سيكون الجميع على موعد مع “كرنفال سلام ليبيا”، والذي سينطلق من موقف السيارات بقصر الخلد، مرورا بشارع الاستقلال وصولا لميدان الشهداء. يشارك في هذا الكرنفال، الفرقة النحاسية للشرطة والبحرية، تتبعها مركبات الداخلية والأمن المركزي والفرقة الموسيقية للكشافة والمرشدات وفرقة الفنون الشعبية وفرقة الطوارق وهون والنوبة الطرابلسية وفرسان الخيول (العقد)، بالإضافة إلى عروض للزي الشعبي الليبي التقليدي وأزياء أخرى من مختلف التخصصات العلمية والعملية، وفي السابعة مساء، ستخفض الأضواء بميدان الشهداء للبدء في إطلاق الألعاب النارية لمدة 15 دقيقة.

الاحتفال الرسمي يوم السبت 17 فبراير، يبدأ على المسرح المفتوح بميدان الشهداء بفعاليات وفقرات تنشيطية وترفيهية لكل الحاضرين، ويبدأ الاحتفال الرسمي مساء، بالنشيد الوطني وكلمة الافتتاح وبعض اللوحات الاستعراضية الفلكلورية، وفي ختام الاحتفالية سيتم تكريم الفنان الراحل “محمد حسن”، بحضور عدد من أصدقائه الفنانين، وإحياء سهرة فنية غنائية تستمر لساعات متأخرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية