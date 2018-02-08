الثني يبحثُ مع السفير الرّوسي سُبل دعم الجيش الوطني في حربه على الإرهاب

طالب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سفير روسيا لدى ليبيا ايفان مولوتكوف بضرورة دعم الجيش الوطني في حربه على الإرهاب،وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وتطرق الثني أثناء لقائه بالدبلوماسي الروسي في تونس إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بالإضافة لدور موسكو في المستقبل الليبي والمتمثل في تدريب وتطوير والمساهمة في بناء المؤسسة العسكرية الليبية .

وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة للسفير الروسي بأن جل التدريبات والخبرات العسكرية لمنتسبي الجيش تدربت بأسلحة روسية لذلك ستكون روسيا من الدول الأوائل التي سيدرس معها إمكانية تدريب وتسليح الجيش الليبي، بالإضافة للتعاون مع روسيا في العديد من المجالات الاخرى سواء كانت أمنية أو تنموية.

وجدّد السفير الروسي خلال هذا اللقاء عزم بلاده تقديم الدعم للدولة الليبية،مؤكدا أنّ ليبيا تُواجه الإرهاب لوحدها ، مُبديا حرص موسكو على تقديم الدعم لمؤسسات الدولة الشرعية المتمثلة في الحكومة و الأمن والجيش.

يذكر أنّ روسيا من أبرز الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الداعمة لمشروع القرار العربي الذي طرحته الأردن والرامي إلى رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني وتشكيل جبهة دولية لمُحاربة الإرهاب في ليبيا.

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