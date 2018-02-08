مرضى فلسطينيون يتظاهرون قبالة حاجز إسرائيلي مع قطاع غزة

تظاهر عشرات المرضى الفلسطينيين اليوم الخميس قبالة حاجز إسرائيلي مع قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وتجمع هؤلاء، ومن بينهم جرحى ومعاقون، بدعوة من "تجمع المؤسسات الخيرية" في قطاع غزة قبالة حاجز "بيت حانون/إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبة تطالب برفع الحصار الإسرائيلي ، وإنهاء الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد متحدث باسم المتظاهرين على حقهم في الحصول على رعاية طبية وصحية لائقة، مطالبا بتدخل دولي لفتح معابر قطاع غزة وضمان توفير حياة كريمة لسكانه والمرضى منهم.

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