بلدية سبها تناقش خطة لتوصيل مياه الشرب إلى 61 مدرسة

ناقش مكتب المشروعات ببلدية سبها، مع مكتبي مشروعات التعليم والنشاط المدرسي بقطاع التعليم في المدينة، خطة لتوفير مياه الشرب لنحو 61 مدرسة موزعة بين مراحل التعليم الأساسي والمتوسط في المدينة.

وقال المجلس البلدي سبها عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الخميس، إن الاجتماع الذي عقد بمقر قاعة اجتماعات مكتب مراقبة التعليم، بحث إمكانية تركيب منظومات تحلية بالمؤسسات التعليمية في البلدية.

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على تنفيذ المشروع مع مطلع الأسبوع القادم حيث سينطلق المهندسون في زيارتهم الميدانية للمؤسسات التعليمية المستهدفة بعملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن أغلب المؤسسات التعليمية بمدينة سبها تعاني من نقص حاد في مياه الاستخدام اليومي ومياه الشرب.

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