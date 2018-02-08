المرصد السوري : 23 قتيلا جراء تجدد القصف على الغوطة الشرقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 23 مدنيا على الأقل، بينهم 3 أطفال و5 مواطنات جراء تجدد القصف الجوي و الصاروخي لقوات النظام على غوطة دمشق الشرقية اليوم الخميس .

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم، إن قوات النظام قصفت مناطق في بلدة جسرين بـ 10 قذائف، بينما ارتفع إلى 6 عدد الغارات التي استهدفت مناطق في مدينة حرستا.

وأشار المرصد إلى مقتل مسعف في غارات جوية على مدينة عربين، لافتا إلى أن أعداد القتلى قابلة للازدياد بسبب وجود أكثر من 120 جريحاً لا تزال جراح العشرات منهم حرجة وبليغة.

وحسب المرصد ، لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال عالقين من تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف الجوي لمديري ومسرابا سقبا وبيت سوى وحزة وزملك، وسط صعوبات في عملية إنقاذ الجرحى، نتيجة نقص الأدوية والمعدات اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا