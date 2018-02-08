لجنة الاستثمار ببلدية طبرق توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبرودروم الأمريكية للتطوير

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع عضو المجلس البلدي طبرق ورئيس لجنة الإستثمار والتنمية الاقتصادية فرج ياسين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم كطرف أول مع مؤسسة أبرودورم الأمريكية للتطوير كطرف ثان ويمثلها حمد علي قمرة رئيس مكتب إدارة إقليم أفريقيا ببنغازي .

وتهدف المذكرة إلى عمل شراكة في بعض المشاريع المشتركة والمبادرات الصناعية والأنشطة وغيرها من المسائل التي يتم الاتفاق عليها بشكل مفصل لتعزيز مصالحهم التجارية المتبادلة وكذلك تحقيق أهداف لجنة الاستثمار بالبلدية .

وتتولى لجنة الاستثمار بالبلدية توفير الوضع والغطاء القانوني اللازم لتمكين المؤسسة من تمويل وإتمام الالتزامات التعاقدية الخاضعة لهذه الاتفاقية .

وتستمر الشراكة بين الطرفين مالم يتم إنهاؤها من قبل أحد الأطراف بموافقة متبادلة موقعة من الطرفين فيما يتعلق بأي من المسائل الموصوفة في هذه المذكرة وجميع ما ينبثق من هذه الاتفاقيات من مشاريع تخضع للقانون الليبي للاستثمار ولائحته التنفيذية ويتماشى معه وكذلك القوة القاهرة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24