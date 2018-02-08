ورشة درناوية تناقش العنف المدرسي

شهدت مدينة درنة ورشة عمل عن العنف المدرسي في مدرسة الشهيد فتحي الطيرة، أشرف عليها مكتب التدريب والتطوير ومكتب الأخصائي الاجتماعي.

وأقامت الورشة الأستاذة نجاح بن علي، حيث شارك في ورشة العمل العديد من الطلاب والأساتذة والإداريين.

وهدفت الورشة لتعريف المشاركين بمفهوم العنف وأشكاله وأنواعه وأسبابه، إضافة للمشكلات الطلابية ومظاهرها.

وشملت الورشة كذلك الحديث عن مظاهر سلوك العنف الطلابي، والأساليب التربوية في التعامل مع المشكلات الطلابية، فضلاً عن بحث كيفية إعداد خطة تربوية للحد من سلوك العنف المدرسي.

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