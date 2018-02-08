مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب توقف إصدار جوازات السفر وتقتصر على الحالات الإنسانية

البيضاء 08 فبراير 2018 (وال)- طالبت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب،بإيقاف إصدار جوازات السفر الإلكترونية،واقتصار الإصدار على الحالات الإنسانية.

ودعت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب – في بيان عاجل – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – رؤساء المكاتب بالفروع والأقسام بالمصلحة في المنطقة الشرقية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، إلى استخراج جواز السفر المقروء آليا على الحالات الإنسانية وذات الطابع الاستعجالي وفي أضيق نطاق، وذلك بالتنسيق مع رئيس المصلحة والإدارة،وصدور تعليمات رئيس المصلحة بشأن إصدار جواز سفر للحالة الذي تتطلب إصدار جواز سفر مع استثناء شرط الالتقاط البصمة .

وقالت المصلحة في بيانها العاجل إنه “نظرا لاكتمال سعة جداول قواعد البيانات المخصصة لمنظومة البصمة العشرية التابعة لقاعدة البيانات الوطنية والذي يتولى الإشراف عليها مشروع الرقم الوطني والمترابطة فنيا مع منظومة إصدار جوازات السفر المقروء آليا الليبية،وذلك إمتثالا للقانون رقم (8) لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني الذي يلزم مصلحة الجوازات بتغذية قاعدة البيانات الوطنية بالبصمة العشرية لكل مواطن يرغب في الحصول على جواز سفر، كما أن نظام إصدار جواز السفر تم تصميمه بحيث يعتمد على البصمة في عملية التحقق من عدم تكرار إصدار جواز السفر لنفس المواطن . (وال- البيضاء) إ م/ر ت

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