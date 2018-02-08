السيسي يفتتح مشروع تشييد 100 ألف صوبة زراعية لسد الفجوة الغذائية

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس المرحلة الأولى لمشروع يرمي إلى تشييد مئة ألف صوبة زراعية بهدف تقليل الفجوة الغذائية في مصر وترشيد استخدام المياه.

وأكد السيسي خلال الافتتاح بقاعدة محمد نجيب العسكرية في منطقة الحمام بمحافظة مطروح الساحلية شمال غرب البلاد، والتي شملت 1302 صوبة زراعية، كان الهدف من المشروع هو زيادة المعروض من المنتجات الغذائية والوفاء باحتياجات السوق المحلي، وفق «فرانس برس».

وقال في مؤتمر بثّه التليفزيون الرسمي إن «هذه الصوب ليست للتصدير، نحن لن نصدِّر قبل أن نكفي احتياجات السوق المحلي». ويبلغ عدد سكان مصر نحو 96 مليون نسمة وتنفق القاهرة مليارات الدولارات سنويًا لسدّ حاجة السكان خصوصًا من الحبوب الغذائية كالقمح والذرة والفول.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 آلاف بيت زراعي على مساحة 20 ألف فدان بمحافظات مطروح والشرقية والإسماعيلية وتنفذ بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وشدّد السيسي على ضرورة ترشيد المياه المستخدمة في هذا المشروع قائلًا «يجب أن نكون حريصين على كل نقطة مياه».

من جهته، قال مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري مصطفى أمين خلال الافتتاح إن «استخدام الصوب (الزراعية) يحقق زيادة في الانتاجية الزراعية وترشيد مياه الري مقارنة بالزراعات المكشوفة».

وأضاف أن جملة موارد مصر المائية العذبة تصل إلى 76,2 مليار متر مكعب تستهلك الزراعة منها نحو 81 بالمئة. وتابع أمين، أن نصيب الفرد في مصر من الغذاء وأصناف الخضراوات المختلفة، انخفض كثيرًا في الفترة الماضية، من 125 كلغ في عام 2012، الى 90 كلغ في 2016.

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