برشلونة يتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الخامسة على التوالي

كتب- محمود السيد

تأهل فريق برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا، للمرة الخامسة على التوالي، عقب فوزه على مضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "المستايا".

وسجل هدف برشلونة الأول البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي أحرز أول أهدافه بقميص البارسا بالدقيقة 49 عقب عرضية رائعة من لويس سواريز، ونحج ايفان راكيتيتش في قتل المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 83 بعد تمريرة من لويس سواريز

وكان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بفوز البارسا بهدف في ملعبه "كامب نو".

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة في نهائي البطولة مع إشبيلية الفائز أمس على لجيانيس بهدفين نظيفين، في مايو المقبل.



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