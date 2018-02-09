علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة في الجنوب الليبي

أقرّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، منح علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالمنطقة الجنوبية من البلاد.

وتشمل العلاوة، وفقا لنص القرار المنشور أمس الخميس على صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على فيسبوك، العناصر الطبية العاملة بالمراكز المتخصصة والمستشفيات التعليمية والعامة بمدن سبها وهون وبراك وودان وسوكنة وما حولها، جنوب البلاد.

واشترط القرار، في العناصر الطبية التي ستشملها العلاوة، الالتزام بالعمل في هذه المراكز لمدة ثلاث سنوات والتفرغ التام لممارسة العمل.

وتعاني المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة الجنوبية من نقص في العناصر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين هُناك.

يذكر أن المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، نبهت في خطاب وجهته لمنسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الزعتري من خطورة ما تعانيه المستشفيات الليبية من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، واصفة الوضع الصحي بليبيا بـ”الكارثي”.

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