العواقير يغلقون الطريق شرق بنغازي ويجددون مطالبتهم بإطلاق قعيم

أغلقت مجموعات غاضبة من المواطنين الطريق الساحلي شرق بنغازي يومي الخميس والجمعة وقاموا بإحراق الإطارات في منطقة برسس وطالبوا بإطلاق سراح وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فرج قعيم.

ورفع المواطنون المحتجون شعارات مناهضة لعملية الكرامةوقائدها خليفة حفتر، ونددوا باستمرار اعتقال فرج قعيم، وطالبوا بإطلاق سراحه على الفور.

وتعتبر منطقة برسس المعقل الرئيسي لمؤيدي فرج قعيم وهم في معظمهم من أبناء قبيلة العواقير التي ينحدر منها قعيم وهي إحدى أكبر القبائل في شرق ليبيا.

من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في بلدية توكرة شرق مدينة بنغازي أن عميد بلدية توكرة وعضو مجلس النواب الليبي سعيد اسباقة يبذلان جهودهما في فض الاحتجاجات التي تسببت في إغلاق الطريق الساحلي يومي الخميس والجمعة من قبل المحتجين.

وأوضح المصدر أن سعيد اسباقة تعهد بتوصيل مطالب المحتجين إلى قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، مبينا أن المحتجين فتحوا الطريق بعد قيام رجال هيئة السلامة الوطنية بإخماد الحرائق وتنظيف الطريق.

الجدير بالذكر أن وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فرج قعيم معتقل لدى قيادة عملية الكرامة منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن قامت مجموعات مسلحة تابعة للعملية بالسيطرة على بوابة برسس واحتجاز قعيم

وقامت قوات عملية الكرامة بعد احتجاز قعيم بهدم بوابة برسس والتي يعتبرها أبناء قبيلة العواقير رمزا لـ”نضالهم وصمودهم خلال الحرب على الجماعات الإرهابية” لا سيما وأنها تعرضت عدة مرات لهجوم بسيارة مفخخة خلال السنوات الماضية.

وكان مسؤول الإعلام في مكتب وكيل وزارة الداخلية عبدالعزيز العقوري قد قال عقب حادثة احتجاز قعيم إن الطائرات الحربية التابعة لعملية الكرامة استهدفت بلدة برسس الواقعة شرق ليبيا بالقصف، مشيرا إلى وقوع خسائر مادية وبشرية لم يجر حصرها.

وأدانت حكومة الوفاق الوطني الليبية التصعيد العسكري في مدينة بنغازي ودعت إلى التهدئة ووقف القتال على خلفية تلك المواجهات في ذلك الوقت.

بينما حذر رئيس الأركان العامة التابع للبرلمان والموالي لعملية الكرامة عبدالرازق الناظوري من أن قيادة العملية تُحذِّر من التعامل مع أي جسم تابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقال إن قيادة العملية لن تتوانى في الضرب بيد من حديد مع أي جهة تحاول شق الصف وإثارة الفتنة حسب تعبيره.

وجاء اعتقال فرج قعيم بعد اتهامات أطلقها لقيادة عملية الكرامة بتدبير محاولة اغتياله التي جرت قبل الاعتقال بأسبوع واحد، ودعا قعيم – الذي كان أحد القادة المتحالفين مع حفتر – القبائل وقادة الجيش إلى حضور اجتماع وتفويض قائد جديد للجيش، واستبعاد خليفة حفتر من قيادة عملية الكرامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر