المتحدث باسم مديرية بنغازي للمتوسط: ارتفاع حصيلة الجرحى إلى 80 جريحا

خاص- المتوسط

أكد المتحدث باسم مديرية أمن بنغازي، معتز العقوري، ارتفاع عدد جرحى التفجير الإرهابي بمنطقة الماجوي في بنغازي إلى 80 جريحا وثلاثة قتلى.

وقال العقوري في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، إن التحقيق جاري الآن للقبض على منفذي هذا العمل الإرهابي، الذي وصفه بـ”الجبان”، والذي استهدف المدنيين أثناء صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن هذا التفجير يدل على أن الإرهاب لا دين له، لافتا إلى أن القوات المسلحة قضت على الإرهابيين في محاور القتال ببنغازي ولكن هذه الجريمة البشعة نفذها ذيول الإرهاب المتبقية والتي سنقطعها قريبا.

وأضاف العقوري “إننا نعمل على القبض على الجناة ولن نتراجع عن حق الضحايا الذين قتلوا على أيدي الإرهاب الغادرة”، وسنوافيكم بالنتائج أول بأول”.

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