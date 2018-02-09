وفد من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية يبحث مع حكماء منطقة هراوة عددا من القضايا

وصل أمس وفد من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، إلى منطقة هراوة، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس الحكماء بالبلدية وعدد من أعيان المنطقة.

وناقش الأعيان في اجتماع مطول عقدوه عددا من المواضيع ذات الشأن المحلي، وبعض المشاكل التي تعانيها ليبيا، وذلك

لتقريب الرأي ووجهات النظر في الكثير من الأمور، والتي من أبرزها قضية عودة مهجري تاورغاء، وقد أكدوا على ضرورة تشكيل لجنة للتواصل والإصلاح بين مصراتة وتاورغاء في اليومين القادمين، حسب قولهم.

كما ناقش المجتمعون إمكانية عقد ملتقى جامع لكل القبائل والمناطق بليبيا في أقرب فرصة.

حيث تم الاتفاق على أن تكون الدعوة للمشاركة في الملتقى الذي أجمع الحاضرون على أن يكون في إحدى مناطق وسط ليبيا، وذلك للنظر في القضايا العالقة، وتقرير العديد من الأمور التي تهم المواطن، كغلاء الأسعار ونقص السيولة.

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