الفلاح :هؤلاء شركاء في كل التفجيرات التي تحصل ببنغازي

نشر الناشط السياسي علام الفلاح على صفحته الرسمية بالفيس بوك منذ قليل منشورا اعتبر فيه كل المسؤولين الدوليين الذين زارو مدينة بنغازي وشاهدو حجم الدمار واعمال الارهاب شركاء في ما يطال المدينة من جراء الاعمال الارهابية على المدينة

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وكتب الفلاح المجتمع الدولي والسفراء والمبعوث الاممي وكل المسؤولين الدوليين الذين زارو مدينة بنغازي وشاهدو حجم الدمار واعمال الارهاب . هم شركاء في ذلك .. وايضآ شركاء الان في كل التفجيرات التي تحصل بالمدينة ومستمره لاسباب الدعم او التواطئ او عدم التصدي فعليآ للارهاب وجماعته . وايضا حصار القوات المسلحه الليبية ومنع تزودها ودعمه اللوجستي من خلال الحظر الدولي .

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وحتم الفلاح منشورا كاتبا بذلك يجب على الهيئات المجتمعية وسلطات المدينة قطع تواصلها مع المجتمع الدولي وخاصة سفراءه وبعثته الدولية . وتحميلهم مسؤوليه استمرار عمل الارهاب بالمدينة وكل الوطن .

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