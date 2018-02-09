النائب سعيد اسباقة يتعهد لمغلقي الطريق الساحلي بإيصال صوتهم للقيادة

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في بلدية توكرة شرق مدينة بنغازي أن النائب سعيد اسباقة تعهد للمحتجين في الطريق الساحلي للمطالبة بإطلاق سراح رئيس جهاز المهام الخاصة المنحل فرج قعيم بإيصال مطالبهم إلى القيادة العامة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”أخبار ليبيا24″ إن النائب اسباقة وعميد بلدية توكرة بذلوا الجهود لأجل فض الاحتجاجات في الطريق الساحلي للمطالبة بإطلاق سراح قعيم.

وأشار المصدر إلى أن الطريق الساحلي مفتوح بعد أن قام رجال هيأة السلامة الوطنية لإخماد النيران وتنظيف الطريق.

يشار إلى أن محتجين أغلقوا الطريق الساحلي أمس الخميس واليوم الجمعة مطالبين بالإفراج عن سراح رئيس جهاز المهام الخاصة المنحل فرج قعيم.

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