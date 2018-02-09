أبوعميد: تفجير بنغازي يأتي ضمن مخطط قطري معد له منذ 2011

أعرب رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. المبروك أبوعميد، عن استنكاره الشديد للتفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف المدنيين العزل أمام مسجد (سعاد بن عباده) المعروف بمسجد خليل المقصبي بين منطقتي الماجوري والبركة ببنغازي ما أسفر عن سقوط قتلى، و84 جريح.

وأوضح أبوعميد، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن هذا التفجير يأتي ضمن مخطط معد له منذ سنة 2011، لافتا إلى أن مشروع تدمير بنغازي على وجه الخصوص مكلفة به قطر، قائلا” إن كل هذه الأعمال الجبانة لقتل الأبرياء وستستمر مثل هذه الاعمال الارهابية وليس العراق ببعيد”.

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