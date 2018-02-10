الثني : تركيب الكاميرات بمساجد بنغازي من إختصاصنا وسيبدأ من اليوم

ليبيا – أكد رئيس الحكومة الحكومة الموقتة عبدالله الثني أن تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بمساجد بنغازي من اختصاص الحكومة التي قال انها ستباشر فى تركيبها على نفقتها منذ صباح السبت.

وقال الثني في تصريح صحفي نقلته عنه وكالة الانباء الليبية صباح السبت أنه أعطى التعليمات بتركيب هذه الكاميرات منذ أيّام، لافتا إلى أن الشركات المختصة ستباشر بتركيبها اعتبارا من اليوم السبت حسب القائمة المعدة بالمساجد المستهدفة والبالغ عددها ثلاثون مسجداً.

وأشار رئيس الحكومة المؤقتة إلى أن الخبر الذي أوردته وسائل الاعلام مساء الجمعة بشأن تكفل القيادة العامة بتركيب الكاميرات وعلى نفقتها ليس صحيحاً .

وأضاف الثني بأنه أصدر تعليماته لجهاز الإسعاف والطواريء ووزارة الصحة بنقل الحالات المستعجلة من جرحى التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد سعد بن عبادة للعلاج في الخارج من خلال طيران إسعاف خاص يستأجر على نفقة الحكومة المؤقتة.

وكان مكتب إعلام القيادة العامة قد نقل عن المشير خليفة حفتر بأن القوات المسلحة ستقوم بتركيب كاميرات المراقبة على مساجد بنغازي، وهو ما نفاه الثني معتبراً ذلك اختصاصا أصيلا للحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية.

وختم الثني بأن العمل جاري على قدم وساق من كافة الأجهزة الأمنية لتتبع الجناة المتورطين بالعملية الارهابية لتقديمهم للعدالة وكذلك العمل لمنع مثل هذه الأفعال الجبانة مستقبلاً وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات

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