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«بوحسن»: لن تُحل أزمة تاورغاء طالما تُسيطر الميليشيات على المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قالَ عضو مجلس النواب عبد المنعم بوحسن، إنّ ما يحدث من «الميليشيات المُسلحة»، المُسيطرة بالمنطقة الغربية، وتحديدًا في مدينة مصراته من تهجير ومنع لأهالي تاورغاء من العودة إلى مدينتهم يُعدُ إجرامًا.

وأضاف «بوحسن»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنّ «الميليشيات المسلحة» المُسيطرة هناك، لا تُريد صلحًا ولا إنهاء الحرب، لِكونها تُطالب بإرغام الدولة علي دفع التعويضات لهم و هذا الأمر لا نقبلهُ، لأنّ كل الليبيين ومدنهم تضرّرت ويحتاجون للتعويض وجبر الضرر».

وأوضحَ «بوحسن»، أنّ: «الأزمة لنْ تنتهي طالما تُسيطر الجماعات المسلحة المتواجدة في مصراته على المنطقة الغربية حتى لو تشكلت أكثر من حكومة».

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هذا قاعد فى برلمان ميت ويتكلم على اسياده فى المنطقة الغربية يريد ان تدمر طرابلس مثلما دمرت بنغازى على يد ارهابى الكرامة والقتل خارج القانون والتفجيرات وتهجير اهل بنغازى من اين اتى هذا المريخى .

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