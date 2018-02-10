«بوحسن»: لن تُحل أزمة تاورغاء طالما تُسيطر الميليشيات على المنطقة الغربية

المتوسط:

قالَ عضو مجلس النواب عبد المنعم بوحسن، إنّ ما يحدث من «الميليشيات المُسلحة»، المُسيطرة بالمنطقة الغربية، وتحديدًا في مدينة مصراته من تهجير ومنع لأهالي تاورغاء من العودة إلى مدينتهم يُعدُ إجرامًا.

وأضاف «بوحسن»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنّ «الميليشيات المسلحة» المُسيطرة هناك، لا تُريد صلحًا ولا إنهاء الحرب، لِكونها تُطالب بإرغام الدولة علي دفع التعويضات لهم و هذا الأمر لا نقبلهُ، لأنّ كل الليبيين ومدنهم تضرّرت ويحتاجون للتعويض وجبر الضرر».

وأوضحَ «بوحسن»، أنّ: «الأزمة لنْ تنتهي طالما تُسيطر الجماعات المسلحة المتواجدة في مصراته على المنطقة الغربية حتى لو تشكلت أكثر من حكومة».

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