اللجنة العليا لإحتفالات فبراير توجه طلب للمحال التجارية فى طرابلس

ليبيا – أهابت اللجنة العليا للإحتفالات بالعيد السابع لـ ” ثورة 17 فبراير ” بأصحاب المحلات التجارية فى طرابلس للاستعداد للاحتفال بالمناسبة .
وبحسب رسالة تلقت صحيفة المرصد نسخة عنها ، فقد طالبت اللجنة التي تتخذ من شعار ” مع بعض نبنوها ” شعاراً لها أصحاب المحال التجارية فى عدد من المناطق من بينها منطقة غوط الشعال على إبراز مظاهر الإحتفال .
كما طالبت اللجنة أصحاب المحال بابراز معالم البهجة من خلال أعمال الزينة ورفع العلم الوطني طيلة أيام شهر فبراير الجاري .
وشددت اللجنة فى كتابها الممهور باسم مدير تنفيذها عبدالرحمن المزوغي على أن كافة المصاريف المترتبة على مظاهر الإحتفال تترتب على الجهة نفسها أي المحلات المستهدفة .
يشار الى ان اللجنة العليا للاحتفالات قد أعلنت عن برنامج عام للاحتفال بالعيد السابع لـ ” ثورة 17 ” فبراير طيلة أيام 15-16-17 الجاري ضمن ” كرنفال ليبيا للسلام ” .
المرصد – خاص
أضف تعليقـك