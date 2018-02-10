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اللجنة العليا لإحتفالات فبراير توجه طلب للمحال التجارية فى طرابلس

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أهابت اللجنة العليا للإحتفالات بالعيد السابع لـ ” ثورة 17 فبراير ” بأصحاب المحلات التجارية فى طرابلس للاستعداد للاحتفال بالمناسبة .

وبحسب رسالة تلقت صحيفة المرصد نسخة عنها ، فقد طالبت اللجنة التي تتخذ من شعار ” مع بعض نبنوها ” شعاراً لها أصحاب المحال التجارية فى عدد من المناطق من بينها منطقة غوط الشعال على إبراز مظاهر الإحتفال .

كما طالبت اللجنة أصحاب المحال بابراز معالم البهجة من خلال أعمال الزينة ورفع العلم الوطني طيلة أيام شهر فبراير الجاري .

وشددت اللجنة فى كتابها الممهور باسم مدير تنفيذها عبدالرحمن المزوغي على أن كافة المصاريف المترتبة على مظاهر الإحتفال تترتب على الجهة نفسها أي المحلات المستهدفة .

يشار الى ان اللجنة العليا للاحتفالات قد أعلنت عن برنامج عام للاحتفال بالعيد السابع لـ ” ثورة 17 ” فبراير طيلة أيام 15-16-17 الجاري ضمن ” كرنفال ليبيا للسلام ” .

المرصد – خاص

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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