إصابة 100 متظاهر فلسطيني في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية

قال الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة في قطاع غزة، إن نحو 100 فلسطيني أصيبوا بجراح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة مساء أمس الجمعة.

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى قد دعت من قبل إلى تنظيم "يوم الغضب" واحتجاجات.

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 800 فلسطيني في الضفة الغربية قاموا بقذف إطارات محترقة تجاه الجنود، كما ألقوا عليهم الحجارة والزجاجات الحارقة.

وقال البيان إن قوات الأمن اتخذت إجراءات لإنهاء الاضطرابات. ونفت متحدثة باسم قوات الأمن علمها باستخدام أي ذخيرة حية.

وفي قطاع غزة، تردد أن نحو 400 فلسطيني شاركوا في الاحتجاجات، حيث أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين اعتبرتهم يشكلون خطرا على الجنود.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن قتلت قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية فلسطينيًا بمزاعم حول الاشتباه في تورطه في قتل حاخام الشهر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا