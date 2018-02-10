ترامب يرفض نشر مذكرة للديمقراطيين بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السماح بنشر مذكرة سرية أصدرها الديمقراطيون لمواجهة وثيقة جمهورية انتقدت مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آب) فى التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي فى الانتخابات الأمريكية.

وفي رسالة تم الكشف عنها في واشنطن مساء أمس الجمعة، قال المستشار القانوني لترامب دون ماكجان إنه "على الرغم من أن الرئيس يميل إلى" رفع السرية عن المذكرة لكنه يرى "أنها تحتوي على العديد من القضايا السرية والحساسة بشكل خاص"، لذا فهو غير قادر على القيام بذلك في هذا الوقت.

لكن ماكجان قال إنه وجه موظفي وزارة العدل بمساعدة لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب إذا ما سعت إلى مراجعة الوثيقة.

وقال ترامب فى وقت سابق فى البيت الأبيض: إنه سيصدر رسالة بشأن المذكرة قريبًا.

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