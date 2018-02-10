تفاصيل لقاء السراج مع مسئولي مديريات أمن مناطق الجبل الغربي

المتوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ، اليوم السبت ، مع مسؤولي مديريات أمن مدن ومناطق الجبل الغربي، لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة ، اليوم السبت .

وناقش السراج الجهود المبذولة لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين وقرارات مديريات الأمن لتنفيذ ذلك الغرض .

ودعا السراج ، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية ووضع آلية للتواصل السريع لتنفيذ أية متطلبات عاجلة قد تحتاجها مديريات الأمن.

وأصدر السراج تعليماته لجهات الإختصاص بتوفير ما عرضته القيادات الأمنية من احتياجات التي شملت صيانة مقرات مديريات الأمن ومراكز الشرطة وتوفير المركبات التي تحتاجها كل مديرية لتسهيل أداء مهامها، مؤكدا أنه سيتم اعتبار أفراد الشرطة ممن يفقدون حياتهم أثناء تأدية واجبهم شهداء واجب.

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