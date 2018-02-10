مهرجان ترفيهي لأطفال مدرسة شهداء النجيلة في القوارشة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت عدد من منظمات المجتمع المدني في مدينة بنغازي، اليوم السبت، حفل تكريم لأطفال مدرسة شهداء النجيلة الكائنة بمنطقة القوراشة بعنوان “مهرجان شكرا” وذلك لدعم الأطفال الذي عادوا إلى منطقتهم ومدرستهم، كبادرة طيبة بعد عودة سكان المنطقة التي شهدت نزوح للأهالي فترة الحرب على الإرهاب.

وذكر رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة محمـد السليني، أن المنظمة الدولية هي إحدى المنظمات القائمة بالحفل مع مؤسسة بصمة خير ومنظمة صوت حواء، وهو برنامج ترفيهي ودعم نفسي للأطفال وإخراجهم من الأجواء التي شهدتها مدينة بنغازي عامة ومنطقة القوراشة خاصة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المهرجان تضمن عدة ألعاب للأطفال بمختلف أعمارهم لأن المدرسة تضم تلاميذ من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف التاسع، مشيرا إلى أن المهرجان تخلله برنامج توعية بمخلفات الحرب ومخاطر القذائف غير المنفجرة وتوزيع مطويات توعية وكذلك ألعاب خاصة توضح مخاطر مخلفات الحرب وكيفية الاتبعاد عنها.

وتابع أن المهرجان بدأ بتكريم الطلبة الأوائل في مدرسة شهداء النجيلة وكذلك الطلبة المتميزين في وبعض المعلمين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24