بالفيديو: رونالدو يتحدى مهارات بطل العالم في الاستعراض.. ويخسر

اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه أصيب بالذهول طوال الوقت الذي استقبل في بيته بالعاصمة الإسبانية مدريد، أندرو هندرسون بطل العالم في الاستعراض الحر بكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة «مارك» الإسبانية، هندرسون ورونالدو وهما يداعبان الكرة بلمسات فنية ساحرة، فيما كان رونالدو، في مشهد آخر، واقفًا وهو مذهول طوال مشاهدته للاستعراض الرائع الذي قدمه هندرسون في قلب بيت لاعب ريال مدريد، وفقًا لـ«سكاس سبورت».

وأحرز الشاب الإنجليزي لقب بطل العالم في الاستعراض الحر بكرة القدم، خلال المسابقة التي أقيمت منافساتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد أن تغلب آنذاك على منافسين أقوياء من البرازيل واليابان وإسبانيا.

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