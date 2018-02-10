اللواء بوخمادة يشكل لجنة للتحقيق في واقعة تفجير مسجد سعد بن عبادة في بنغازي

ليبيا – أصدر آمر الغرفة الرئيسية المركزية بنغازي اللواء ونيس بوخمادة قراراً بشأن تشكيل لجنة تتولى الاستدلال في واقعة التفجير الذي وقع أمس الجمعة بمسجد سعد بن عبادة بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي.

بوخمادة طالب اللجنة في قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه بالتوسع في الاستدلالات حول الواقعة وكل الاطراف المعنية والتى يشتبه بها وظهرت في منظومة الكاميرات الخاصة بالمسجد.

وأوضح القرار بأن اللجنة مخولة بالاستعانة بمن تراه مناسباً من خبراء لمعرفة نوع المادة المتفجرة وهل هي مصنوعة يدوياً أو جاهزة للتفجير ومعرفة كيفية إحداث التفجير.

وطالب القرار اللجنة بموافات الغرفة الامنية المركزية بنغازي الكبرى بنتائج الاستدلالات والتحري أول بأول ، داعياً جميع الجهات والاجهزة الامنية والعسكرية الى التعاون وتسهيل عمل اللجنة.

وكلف اللواء بو خمادة في عضوية اللجنة التى يرئسها العقيد بادارة البحث الجنائي محمد عبدالله الحداد كل من العقيد بمديرية أمن بنغازي ادريس الحسوني والعقيد بجهاز الامن الداخلي محمد شعيب والرائد بإدارة البحث الجنائي عبدالوهاب العوامي والرئاد بجهاز الامن الداخلي عبدالباسط المغربي والنقيب بالاستخبارات العسكرية نضال المدني.

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