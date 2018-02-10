الدولية للهجرة تقدم مساعدات لقرابة 4000 نازح في ليبيا

قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات إنسانية لقرابة 4000 نازح في ليبيا ،و ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن المنظمة الدولية للهجرة قدمت خلال الشهرين الأخيرين مساعدات لأكثر من ” 3,900 نازح، وتضمنت المساعدة مواد غير غذائية ومستلزمات نظافة في مناطق مختلفة في ليبيا”.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة اعلنت وجود 180ألفًا و937 نازحًا داخل ليبيا.

وأوضحت المنظمة أن النازحين داخل ليبيا ينتقلون للعيش في منازل مأجورة أو يستضيفهم أقرباؤهم أو أشخاص آخرون تجمعهم بهم علاقات اجتماعية، وكشفت أن الاحتياجات الأولية للنازحين تمثلت في توفير الرعاية الصحية والمأوى والغذاء.

وأضافت المنظمة أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن استمرت في احتلال المراتب الثلاث الأولى على التوالي في احتياجات أولئك النازحين، كما كان الأمر بالنسبة لأولئك الذين شملهم الإصدار السابق لمصفوفة تتبع حركة النزوح.

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