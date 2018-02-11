«هيئة الأوقاف» تُدين تفجير مسجد «سعد بن عبادة»

المتوسط:

أدانت «الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية» في الحكومة الليبية المؤقتة، التفجير الإرهابي الذي استهدفَ المصلين بـ مسجد «سعد بن عبادة»، بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي.

وأكّدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيانٍ لها،: «تُدين الهيئة، التفجير الغادر الذي نفذه كلاب أهل النار، أثناء خطبة الجمعة بمسجد سعد بن عبادة رضي الله عنه بمدينة بنغازي، إذ أسفر هذا التفجير عن قتيل وعشرات من الجرحى والمصابين، فـ نسأل الله تعالى أن يرحم من مات على يد هذه الفئة الضالة، وأن يُعجل بشفاء الجرحى والمصابين، وأن يُلهم أهليهم الصبر والسلوان».

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