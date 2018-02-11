"الأوقاف" تنعي خطيب مسجد "سعد بن عبادة"

نعت الهيئة العامة للأوقاف الشيخ خالد أحمد القذافي خطيب مسجد “سعد بن عبادة” الذي استشهد أثناء خطبة الجمعة جراء التفجير الارهابي الذي استهدف المصلين الجمعة الماضي بمدينة بنغا

وقالت الهيئة في بيان السبت، إن الشيخ والمحفظ لكتاب الله خالد مفتاح حمد القذافي نال عضوية لجنة امتحان إجازة حفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا عام 2015 وبذل في مجال تعليم كتاب الله قرابة 25 عاما يُعلم أبناء مدينته كتاب الله في مراكز تعليم وتحفيظ القرآن الكريم.

وترحمت الهيئة على كل من مات على يد من وصفتهم بـ”الخوارج المارقين”، داعية الله أن يشفي الجرحى والمصابين، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان.

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