«الحماية القانونية للأموال العامة» ورشة عمل بكلية القانون ببنغازي

المتوسط:

نظمت كلية القانون بجامعة بنغازي، ورشة عمل حول الحماية القانونية للأموال العامة، حيث قالَ رئيس قسم القانون الدولي بجامعة بنغازي عبد الله العبيدي، إنّ هذه الورشة تمَّ عقدها نظرًا لِما تتعرض إليه الأموال العامة حاليًا في الدولة الليبية من مشاكل وحجوزات وسطو.

وأضاف «العبيدي»، أنّ هذه الورشة تم تنظيمها لمعالجة الجانب العام الإداري، وكذلك المدني وحتى الجنائي الذي يضفي عليها حماية كاملة ومعاقبة المعتدين على الأموال العامة، بالإضافة إلى مناقشة الجانب الشرعي ونظرة موقف الشريعة من حماية الأموال العامة.

ولفت «العبيدي»، إلى أنّ هذه الورشة نتج عنها عدة توصيات أبرزها، ضرورة السعي في تنظيم مؤتمر موسع ندعو فيهِ جميع الأطياف الحقوقية سواء من بنغازي وغيرها من المدن الأخرى، من أجل الاستمرار في معالجة هذا الموضوع.

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