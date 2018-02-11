«طوارئ طبرق» تُعلن حل أزمة اسطوانات الغاز

المتوسط:

قال رئيس لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية طبرق، نوري درمان، إنّه بسبب السياسة الرشيدة، أصبحَ لدى البلدية اكتفاء من اسطوانات الغاز المُسال.

وأضاف «درمان»، أنّ لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية طبرق هي منْ عملت في توزيع الغاز على المُستودعات العامة التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضح «درمان»، أنّ بعض أصحاب المستودعات الخاصة بطبرق كانوا يستغلون ضعف الوضع الأمني الراهن وغياب الرقابة من مديرية الأمن أو جهاز الحرس البلدي للقيام ببيع جزء من اسطوانات الغاز للمواطنين، والباقي يذهب للسوق السوداء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية