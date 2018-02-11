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«التكبالي»: لا أستبعد تورط جهات خارجية في تفجير بنغازي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

علّق عضو مجلس النواب، علي التكبالي، على التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد «سعد بن عبادة» في مدينة بنغازي، قائلاً: «القتلة يُحاولون إقناع الملأ بأنهم يجاهدون في سبيل الله لنشر دين الله».

وأضاف «التكبالي»، خلالَ تصريحات تليفزيونية، أنّ ما يحدث في مدينة بنغازي هو «نهاية الإرهاب الذي تمت هزيمته شعبيا ورسميا وعسكريا، فلجأ إلى حرب الضعفاء».

وأشار «التكبالي»، إلى أنّه لا يستبعد تورط جهات خارجية ودول تدّعي أنها أتت لإنقاذ ليبيا من مأساتها، وهي تحظى بالعرفان والقبول من بقايا الإخوان الذين داسوا على حرمة ترابها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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