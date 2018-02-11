نيمار يقود باريس لمواصلة التحليق في صدارة الدوري

حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبًا خارج أمام مضيفه تولوز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

كلا الفريقين فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف في الشوط الأول، قبل أن ينجح نيمار دا سيلفا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68، ليخطف الفريق الباريسي النقاط الثلاث.

نيمار رفع رصيده من الأهداف لـ19 هدفًا في الدوري الفرنسي بفارق هدفين خلف زمليه في الفريق، الأوروجواياني إديسون كافاني.

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وارتفع رصيد أبناء العاصمة الفرنسية للنقطة 65 في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن موناكو أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد تولوز عند النقطة 26 في المركز الـ15 في جدول الترتيب.

وتنتظر باريس سان جيرمان مباراة من العيار الثقيل في الـ14 من فبراير الجاري أمام ريال مدريد على ملعب السنتياجو بيرنابيو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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