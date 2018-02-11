رونالدو يقود ريال مدريد لإمطار شباك سوسيداد بخماسية

حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على ضيفه ريال سوسيداد بخماسية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على سنتايجو بيرنابيو ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإسباني.

لوكاس فاسكيز افتتح التسجيل مبكرًا للميرينجي في الدقيقة الأولى من اللقاء، قبل أن يسجل رونالدو هاتريك في الدقائق 27، 37 و80، وكان لتوني كروس نصيب في مهرجان الأهداف بتسجيله هدفا في الدقيقة 34 من زمن اللقاء.

فيما سجل هدفي سوسيداد باوتيستا في الدقيقة 74 وآيارمندي لاعب الريال السابق في الدقيقة 83، رونالدو رفع رصيده من الأهداف لـ11 هدفا في الدوري والـ23 في الموسم بشكل عام.

بتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده لـ42 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الـ14 في جدول الترتيب.

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