هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب كوريا الجنوبية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بلغت قوته 8ر4 درجة على مقياس ريختر، ضرب كوريا الجنوبية، صباح اليوم، الأحد.

وكان مركز الزلزال يقع بالقرب من مدينة بوهانج الساحلية، على بعد حوالى 170 كيلومترا جنوب شرق بيونج تشانج، المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الحالية.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، أن الزلزال كان هزة ارتدادية لزلزال بلغت قوته 4ر5 درجة، ضرب بوهانج في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

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