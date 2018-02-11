الزرزاح: تشكيل لجنة من مكونات مصراتة لتحديد آلية دخول أهالي تاورغاء لمدينتهم

أعلن رئيس لجنة الحوار بين مصراتة وتاورغاء يوسف الزرزاح، اليوم الأحد، عن عقد مكونات مصراتة اجتماعات مكثفة تستمراليوم وغدًا، لمناقشة قضية عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

وأشار الزرزاح في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إلى أن الاجتماعات تهدف لتشكيل لجنة من المكونات الاجتماعية ولجنة المصالحة مصراتة، لتحديد آلية دخول أهالي تاورغاء لمدينتهم مع استمرار الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويواجه اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء عراقيل منذ الأسبوع الماضي بعدما تعثر وصول عشرات العائلات من نازحي تاورغاء إلى بلدتهم؛ بسبب مطالبة جهات من مصراتة بتأجيل عودة الأهالي حتى الوصول «إلى معالجة موضوعية واقعية عادلة لهذا الملف بالغ الحساسية».

يأتي ذلك بعد نحو سبعة عشر شهرًا من مصادقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على اتفاق المصالحة بين ممثلين عن مجلسي بلدي مصراتة ومحلي تاورغاء بتونس في الحادي والثلاثين من أغسطس 2016 برعاية أممية.

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