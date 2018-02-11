اجتماع مشترك بين لجنتي الأزمة بمدينتي بني وليد وتاورغاء

عقدت لجنتا الأزمة في المجلسين المحليين لبني وليد وتاورغاء أمس بمنطقة قرارة القطف، اجتماعا مشتركا للتنسيق فيما بينهما في مختلف القطاعات الحيوية .

وتم خلال الاجتماع وضع آلية منظمة لتفعيل الخدمات المقدمة لأهالي تاورغاء، وفق الإمكانيات المتاحة، مما قد يسهم في تخفيف المعاناة عليهم في الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وحضر وكيل وزارة التعليم المفوضة في حكومة الوفاق، عادل جمعة، جانبا من الاجتماع الذي ضم رئيس المجلس المحلي لبني وليد على النقراط، ورئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، ومديري مكاتب الصحة والتعليم، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في كل من بني وليد وتاورغاء، ومدير مديرية الأمن.

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