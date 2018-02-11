لغم أرضي يقتل سبعة أشخاص وسط مالي

ذكر مسئول محلي، اليوم الأحد، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا عندما اصطدمت مركبة بلغم أرضي في مالي.

وقال ألايي بوكوم، أحد أعضاء المجلس المحلي عن بلدة كونا، إن السيارة كانت في طريقها بين بلدتي بيري وكونا في منطقة موبتي وسط مالي أمس الأول، الجمعة.

وأضاف بوكوم، أن هؤلاء القتلى كانوا جميعا مدنيون، خمسة منهم نساء. وأصيب ثلاثة ركاب آخرين، ولا يزال عديدون مفقودين.

ولم يعرف بعد من زرع اللغم.

وكان 26 مدنيا قد قتلوا الشهر الماضي في انفجار في قتال بين الجيش ومسلحين.

وتشهد مالي اضطرابات منذ أن سيطرت جماعات متمردة انفصالية ثم لاحقا متشددون لهم صلة بالقاعدة على مناطقها الشمالية في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 2012.

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